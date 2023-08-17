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Турция

Сегодня, 07:55

«Галатасарай» предложил Серхио Рамосу двухлетний контракт

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «ПСЖ» и «Реала» Серхио Рамос может стать игроком «Галатасарая». Сейчас он является свободным агентом.

Как сообщает AS со ссылкой на турецкое издание Fanatik, стамбульский клуб предлагает 37-летнему футболисту двухлетний контракт на сумму 5,5 миллиона евро в год.

Ранее президент «Севильи» Хосе Кастро заявил, что не хочет, чтобы Рамос возвращался в клуб.

За свой последний клуб, «ПСЖ», защитник за два года сыграл 58 матчей, забив 6 мячей и сделав 1 голевую передачу. До этого испанец с 2005 по 2021 год играл в «Реале».

Источник: AS
Серхио Рамос
ФК Галатасарай
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