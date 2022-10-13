Оздоев сыграет в следующем матче за «Фатих Карагюмрюк» после травмы

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Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын сообщил, что российский полузащитник Магомед Оздоев сможет сыграть против «Хатайспора» в 10-м туре чемпионата Турции 15 октября.
«Он будет играть на этой неделе», — приводит слова спортдира ТАСС.
29-летний футболист получил травму носа во время матча 9-го тура турецкой суперлиги против «Фенербахче» (4:5) 9 октября.
«Фатих Карагюмрюк» в текущем сезоне занимает предпоследнее 18-е место с шестью очками по итогам восьми матчей. Оздоев выступает за турецкий клуб с 2022 года.