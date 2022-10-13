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Турция

Сегодня, 13:44

Оздоев сыграет в следующем матче за «Фатих Карагюмрюк» после травмы

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын сообщил, что российский полузащитник Магомед Оздоев сможет сыграть против «Хатайспора» в 10-м туре чемпионата Турции 15 октября.

«Он будет играть на этой неделе», — приводит слова спортдира ТАСС.

29-летний футболист получил травму носа во время матча 9-го тура турецкой суперлиги против «Фенербахче» (4:5) 9 октября.

«Фатих Карагюмрюк» в текущем сезоне занимает предпоследнее 18-е место с шестью очками по итогам восьми матчей. Оздоев выступает за турецкий клуб с 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16042277
Магомед Оздоев
ФК Фатих Карагюмрюк
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