Президента турецкого «Анкарагюджю» пожизненно дисквалифицировали за избиение судьи

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Федерация футбола Турции пожизненно дисквалифицировала президента «Анкарагюджю» Фарука Коджа за избиение арбитра, сообщается на сайте организации.
Коджа избил арбитра Халила Умута Мелера после матча 15-го тура турецкой суперлиги против «Ризеспора» (1:1). Причиной его действий стало недовольство работой Мелера.
12 декабря Федерация футбола Турции объявила о приостановке матчей во всех лигах страны на неопределенный срок. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападение на арбитра и пожелал ему скорейшего выздоровления.
Ранее Коджа заявил, что не принимает никаких обвинений, выдвинутых против него. А также отметил, что инцидент произошел из-за неправильных решений арбитра и его подстрекательского поведения. Позже он подал в отставку с поста президента «Анкарагюджю».