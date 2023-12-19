Президент «Истанбулспора» увел команду с поля в матче с «Трабзонспором» в знак протеста

Президент «Истанбулспора» Экмель Фаик Сариалиоглу увел команду с поля в домашнем матче с «Трабзонспором» в знак протеста против решения судьи. Встреча 17-го тура чемпионата Турции проходила в Стамбуле.

Скандал вызвало решение главного арбитра матча Али Шансалана, который не стал пересматривать повтор возможного фола в штрафной на игроке хозяев. В следующей атаке гости забили гол и вышли вперед.

Игра была прервана в середине второго тайма. На момент остановки матча «Трабзонспор» вел в счете 2:1.

11 декабря после матча с «Ризеспором» (1:1) в 15-м туре чемпионата Турции президент «Анкарагюджю» Фарук Кодже ударил судью Халила Умута Мелера в лицо, в результате чего арбитр упал на газон, и его начали избивать ногами. После этого инцидента Федерация футбола Турции объявила о приостановке матчей во всех лигах страны. Кодже после инцидента подал в отставку.