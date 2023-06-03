Агент Селюк: «Лоуренс вряд ли вернется в Россию, «Фатих Карагюмрюк» его не отпустил бы»

Агент Дмитрий Селюк заявил, что возвращение нигерийского полузащитника Николаса Лоуренса в Россию маловероятно.

«Даже если бы были варианты, думаю, «Фатих» не отпустил бы Лоуренса. Президент клуба и все им очень довольны. Он адаптировался к турецкому чемпионату, в Россию вряд ли вернется», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

В России Лоуренс выступал за такие команды, как «Тамбов», «Долгопрудный» и «Химки». В 2022 году он перешел в «Фатих Карагюмрюк». В текущем сезоне 22-летний полузащитник провел 21 матч в составе турецкой команды.