Спортивный директор «Бешикташа» подтвердил интерес к Черчесову

Спортивный директор «Бешикташа» Фейяз Учар прокомментировал информацию о том, что новым главным тренером команды может стать российский специалист Станислав Черчесов.

«Имен слишком много. Черчесов — одно из них. Мы скоро определимся», — цитирует Sport24 Учара.

После 16 туров «Бешикташ» с 26 очками занимает 5-е место в чемпионате Турции с 17-очковым отставанием от лидирующего «Фенербахче».

Последней командой Черчесова был венгерский «Ференцварош». Он возглавлял команду с декабря 2021 по июль 2023 года. Под руководством 59-летнего специалиста клуб из Будапешта дважды становился чемпионом Венгрии (2021/22, 2022/23) и выигрывал Кубок страны (2021/22).