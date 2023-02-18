Тело футболиста «Хатайспора» Атсу нашли под завалами. Он собирался улететь из Турции за несколько часов до землетрясения

Погибший под завалами футболист «Хатайспора» Атсу собирался улететь из Турции за несколько часов до землетрясения

Поиски Кристиана продолжались 11 дней.

Почти две недели весь мир следит за последствиями кошмарного землетрясения, случившегося на территории Турции и Сирии 6 февраля. По последним данным, катаклизм повлек за собой смерть по меньшей мере 39600 людей, и это только последние подтвержденные данные, разбор завалов продолжается.

Одним из центральных сюжетов, касавшихся футбола, стала история Кристиана Атсу. 31-летний полузащитник из Ганы играл за клуб чемпионата Турции «Хатайспор», находящийся в провинции Хатай, одной из самых пострадавших из-за землетрясения. С 6 февраля он перестал выходить на связь. К сожалению, недавно подтвердились худшие опасения — тело Атсу нашли под завалами.

Кристиан Атсу. Фото Global Look Press

Смерть Атсу подтвердили агент и клуб, ранее появлялась информация, что футболиста нашли живым

Уже 6 февраля, в день первых и самых мощных толчков, ИА REGNUM со ссылкой на издание Fanatik сообщил, что Кристиан Атсу, а также спортивный директор «Хатайспора» Танер Савут пропали и не выходят на связь. Тем же вечером издание A Bola сообщило, что Атсу нашли живым под обломками здания, сообщались даже подробности — якобы у него затруднено дыхание и повреждена нога. К утру «Хатайспор» опроверг эту новость — почетный президент клуба Лутфа Савас заявил, что поиски продолжаются.

В тот же день, 7 февраля, менеджер «Хатайспора» Мустафа Озат сообщил, что Атсу таки нашли живым: «Кристиан Атсу был найден с травмами. Наш спортивный директор Танер Савут, к сожалению, все еще находится под завалами. Хатай очень пострадал. Мы приближаемся к концу самых опасных часов», — говорил он изданию Millyet. И снова информация оказалась недостоверной — позже Озат опроверг сам себя.

«У нас была встреча с президентом «Хатайспора» по поводу Кристиана Атсу, — пояснял президент Федерации футбола Турции Мехмет Бююкекши. — Он сказал, что из-под завалов был спасен темнокожий человек, однако он не знает, был ли этим человеком Атсу».

Судьба Кристиана стала известна лишь 18 февраля. «Кристиан Атсу найден. К сожалению, он скончался», — написал в соцсети его агент Мурат Узунмехмет. Чуть позже информацию подтвердил «Хатайспор», опубликовав официальное заявление: «Выражаем свои соболезнования. Тело нашего футболиста Кристиана Атсу, погибшего под завалами, уже на пути к отправке в его родной город в Гане. Мы не забудем тебя, Атсу. Пусть земля тебе будет пухом, прекрасный человек. Нет слов, чтобы описать нашу печаль. Покойся с миром».

Также соболезнования в своих официальных аккаунтах выразили «Порту», «Челси», «Витесс», «Эвертон», «Ньюкасл» и другие клубы, за которые Атсу выступал до этого.

Кристиан Атсу. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Атсу ездил на чемпионат мира и признавался лучшим в Африке

О карьере и жизни Кристиана Атсу в «СЭ» уже выходил материал. Правда, в тот момент, когда после слов менеджера «Хатайспора» о нахождении футболиста живым, казалось, что самое страшное уже позади.

Если вкратце, Атсу родился в бедной многодетной семье в Гане. Постигал футбольную науку Кристиан в «Фейеноорд Феттех», дочерней команде знаменитого клуба из Нидерландов. В 17 лет скоростной техничный вингер попал в «Порту», в 21 дебютировал за сборную, а в 22 перешел в «Челси». Правда, за первую команду лондонцев не провел ни одного официального матча, четыре года катаясь по арендам. Лучше получалось на международном уровне — Атсу в составе сборной Ганы съездил на чемпионат мира-2014, а в 2015-м его признали лучшим игроком Кубка Африки.

В 2017-м Атсу перешел в «Ньюкасл», но и тут не смог закрепиться на первых ролях, спустя два года перебрался в клуб «Аль-Раед» из Саудовской Аравии, а в сентябре 2022-го подписал контракт с «Хатайспором».

Дебютный гол за новую команду Кристиан забил 5 февраля, менее чем за сутки до землетрясения. И тут всплыла драматичная подробность, о которой рассказал административный менеджер «Хатайспора» Фатих Илек. По его словам, Атсу просил отпустить его в другую команду и имел несколько предложений в зимнее трансферное окно. Регулярной игровой практики у него не было, потому тренер не возражал против трансфера. Но 5 февраля Атсу забил победный гол со штрафного на последних минутах матча с «Касымпашой».

Кристиан был так рад первому мячу в Турции, что решил отменить забронированный вечерний рейс во Францию, где он собирался увидеться с семьей, и решил отпраздновать с партнерами свой успех. Атсу хотел улететь из Турции 6 февраля, но в четыре часа утра по местному времени произошло землетрясение.

Пока что так и не нашли пропавшего вместе с Атсу спортивного директора «Хатайспора» Хамета Савута. О его судьбе по-прежнему ничего не известно.