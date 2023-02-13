0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 20:45

Как землетрясение в Турции отразилось на футболе в стране. Атсу остается под завалами, клубы снимаются с чемпионата

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Кристиан Атсу, Александер Меркель.
Футболисты «Хатайспора».
Фото ФК «Хатайспор»
Турецкие спасатели расчищают завалы в Газиантепе.
Фото Global Look Press
1/3
Telegram Дзен
Футбольный мир помогает жертвам трагедии.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Это самое мощное землетрясение в истории страны за последние 80 лет, которое чудовищным образом отразилось на жителях и инфраструктуре городов, находящихся на юге страны, а также в регионах соседней Сирии. По последним данным, землетрясение унесло жизни более 30 тысяч жителей Турции и 4,5 тысячи граждан Сирии. Трагедия отразилась и на футболе — некоторые члены команд остаются под завалами, а клубы снимаются с чемпионата. Ниже — самые свежие новости с мест событий, а также рассказ о том, как футбольный мир помогает жертвам катастрофы.

Кристиан Атсу. За поисками Кристиана Атсу в Турции следил весь мир. Экс-игрок «Челси» чуть не погиб под завалами

Два клуба снялись с чемпионата Турции

Два турецких клуба суперлиги из регионов, больше всех пострадавших от землетрясения, объявили о снятии с чемпионата. «Хатайспор» из города Хатай выпустил заявление с этим решением еще 9 февраля. Футболисты Бурак Оксюз, Бертуг Йылдырым и Керим Алыджи, а также члены тренерского штаба Экрем Экшиоглу и Осман Атеш были спасены из-под завалов. А вот информация о спасении полузащитника Кристиана Атсу оказалась ложной — он, как и спортивный директор Танер Савут, все еще остаются под завалами. В составе «Хатайспора» выступают бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш и экс-футболист «Краснодара» Огнен Враньеш. К счастью, оба не пострадали.

Футболисты "Хатайспора". Фото ФК "Хатайспор"
Футболисты «Хатайспора».
ФК «Хатайспор»

«У нас была встреча с президентом «Хатайспора» по поводу Кристиана Атсу, — говорил 8 февраля президент Федерации футбола Турции Мехмет Бююкекши. — Он сказал, что из-под завалов был спасен темнокожий человек, однако он не знает, был ли этим человеком Атсу. «Хатайспор» прислал нам письмо, в котором сообщил, что клуб не будет участвовать в оставшихся матчах этого сезона».

12 февраля вслед за «Хатайспором» с чемпионата снялся «Газиантеп», еще один клуб, базирующийся на юге Турции (эпицентр землетрясения произошел как раз рядом с городом Газиантеп). Пострадавших среди игроков и сотрудников клуба нет, но в связи с разрушениями в городе продолжать проводить матчи не представляется возможным.

«Хочу сказать, что сезон для нас закончился. Больше нашего клуба не будет, и сезон для нас подошел к концу», — заявил полузащитник Александр Меркель, который в свое время мог быть заигран за сборную России.

«В нынешних сложных обстоятельствах нашему клубу не представляется возможным продолжать спортивную деятельность. В соответствии с решением, принятым нашим советом директоров, футбольный клуб «Газиантеп» решил отказаться от участия в соревнованиях суперлиги и Кубка Зираат Турции в сезоне 2022-2023 годов. Мы верим, что наш город и наша страна как можно скорее залечат раны, нанесенные катастрофой землетрясения, и благодарим за поддержку всех, кто рядом с нами», — говорится в заявлении клуба.

Бедреддин и&nbsp;Бетюль Чакыр. Супружеская пара волейболистов погибла под завалами в Турции. Во время землетрясения они находились в гостях

Таким образом, турецкая суперлига сократилась до 17 команд. Лига уже выпустила заявление, в котором говорится, что в оставшихся матчах «Хатайспору» и «Газиантепу» будут засчитаны технические поражения со счетом 0:3, однако оба сохранят свои места в высшем дивизионе на следующий сезон. Также оба клуба получат финансовую поддержку от федерации и других клубов страны.

Под завалами в городе Малатья найдены тела Мехди Сейидави, Мухаммед Риза Мирахмеди и Хамид Матруди — футболистов, выступавших за паралимпийскую сборную Ирана. Их тела отправлены на родину.

Турецкие спасатели расчищают завалы в Газиантепе. Фото Global Look Press
Турецкие спасатели расчищают завалы в Газиантепе.
Фото Global Look Press

Как футбольный мир помогает жертвам землетрясения

Многие спортивные ассоциации и футболисты не остались в стороне и оказывают помощь пострадавшим от землетрясения. УЕФА направил 150 тысяч евро Федерации футбола Турции, а Детский фонд организации — еще 50 тысяч неправительственным организациям Bonyan и Tiafi, которые помогают жертвам трагедии на территории Турции и Сирии. Также УЕФА в ближайшее время огласит детали специальных мероприятий по сбору средств во время последней недели проведения Лиги чемпионов этого сезона. Проходить они будут в Стамбуле, где состоится финал турнира.

«УЕФА делает это первоначальное пожертвование в качестве реакции для немедленной гуманитарной помощи после этой трагедии, — заявил президент УЕФА Александер Чеферин. — Хочу поблагодарить наши ассоциации за их быструю реакцию и поддержку».

Спасатели продолжают поиски живых людей под обломками. Землетрясение в Турции и Сирии: страшные последствия стихийного бедствия

АПЛ сообщила, что пожертвует один миллион фунтов жертвам землетрясения в Турции и Сирии. Пожертвование будет сделано в Комитет по чрезвычайным ситуациям. Также все матчи прошедшего тура начинались с минуты молчания, а футболисты вышли на поле в траурных повязках.

Оказывают помощь и клубы испанской ла лиги. Многие поддержали инициативу работающего в стране агента турецкого происхождения Байрама Тутумлу, который организовал акцию для помощи жертвам землетрясения. В частности, «Реал» пожертвовал более 20 тысяч предметов одежды, среди которых тысячи футболок, маек, курток, носков и толстовок, а также сотни брюк, плащей, пальто и спортивных костюмов. Мадридцы, так же как и «Барселона», «Атлетико», «Эспаньол», «Севилья», «Хетафе», «Бетис» и «Реал Сосьедед», оказали и финансовую помощь.

Лионель Месси пожертвовал футболку с автографом для аукциона в помощь пострадавшим, а также перевел в благотворительный фонд 3,5 миллиона евро.

«Очень грустные дни для тысяч детей и семей, пострадавших от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Мое сердце сочувствует им», — написал аргентинец в соцсетях, разместив ссылку на сайт, где любой может сделать пожертвование.

Турецкий защитник «Аталанты» Мерих Демирал выставил на аукцион футболки с автографами Криштиану Роналду, Пауло Дибалы и Леонардо Бонуччи. Вырученные средства (около 250 тысяч евро) также ушли на помощь пострадавшим.

Это лишь самые известные примеры помощи футболистов и спортивных организаций. В Сети есть фотографии, как полузащитник «Истанбул Башакшехир» Месут Озил и нападающий «Галатасарая» Дрис Мертенс оказывают помощь в сборке и расфасовке гуманитарной помощи. А нападающий «Фенербахче» Эннер Валенсия, один из героев ЧМ-2022 в составе сборной Эквадора, самостоятельно закупает в супермаркетах все необходимое, что может помочь людям, оставшимся без крова.

Александр Меркель
Футбол
ФК Газиантеп
Кристиан Атсу
Обсудить
Читайте также
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Поляки вытолкали беженцев в Белоруссию через калитки для животных
«РИА Новости»: читатели Daily Mail указали на неизбежность поражения Украины
В Батуми на берегу Черного моря взорвалась мина
Сенатор Джабаров: «великим событием» февраля стала бы капитуляция Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

За поисками Кристиана Атсу в Турции следил весь мир. Экс-игрок «Челси» чуть не погиб под завалами