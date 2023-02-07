За поисками Кристиана Атсу в Турции следил весь мир. Экс-игрок «Челси» чуть не погиб под завалами

Футболиста извлекли из-под обломков.

Страшная трагедия случилась на Ближнем Востоке. Огромная территория — от севера Сирии и почти до Анкары — в руинах после сильнейшего землетрясения. Разрушено более 3 тысяч строений, ранены или погибли тысячи человек. Произошедшее коснулось и спорта.

Юг Турции, на который и пришлись четыре мощнейших толчка, богат на футбольные клубы. Тут и «Газиантеп» (за него когда-то выступал Юрий Лодыгин), и «Адана Демирспор» (там играл Артем Дзюба), и «Хатайспор». Последний клуб от стихии пострадал больше всех из элитного дивизиона — сразу несколько человек из команды бело-бордовых оказались под завалами. Удалось вытащить нескольких футболистов, но не повезло спортивному директору Танеру Савуту. А еще экс-вингеру «Челси» — Кристиану Атсу. За его судьбой следил весь футбольный мир — как же его занесло в этот злосчастный регион?

Атсу — один из талантливейших игроков Ганы. Был лучшим в необычном проекте

Ганский поселок Ада Фо далек от образа типичной африканской деревни — он расположился прямо на берегу океана и этим манит туристов. Производства там никакого, строения постепенно ржавеют, зато есть пальмы и яхты — поэтому селение еще как-то держится.

В таком месте и родился Кристиан Атсу. Биография типичнейшая — бедная семья, десять детей, тесный дом. Нетипичен разве что путь футболиста в Европу: будущий вингер попал в очень интересный проект и стал там лучшим.

Первым клубом в списке Атсу значится «Фейеноорд Феттех», и это не ошибка или совпадение. Кристиан действительно обучался игре в дочерней команде роттердамских коллег. Представители «Фейеноорда», тогда еще крепкого европейского гранда, открыли в Гане школу для отлова талантливейших африканцев. Попутно ганское отделение занималось благотворительностью — чинило водопроводы, давало образование детям и боролось с эпидемией СПИДа в стране. Форму для ребят доставляли прямо из Голландии.

Позднее школа разрослась до профессионального клуба, «Фейеноорд Феттех» штурмовал высший дивизион Ганы, но безуспешно. Нужно сказать, что и с основной своей задачей заведение справлялось так себе — за всю историю сотрудничества в Роттердам уехал только один человек.

На этом моменте, в середине нулевых, в школу и попал Кристиан Атсу. Он не дорос до основы — и хотя по признанию президента клуба, мало кто из местных годился в достойные футболисты, это был не тот случай. Кристиан просто не успел — в 2011 году он отправился в «Порту».

История примечательная, потому что Атсу — лишь один из девяти трансферов «Фейеноорд Феттеха» в Европу. При этом остальные восемь коллег разъехались по небольшим клубам вроде «Антверпена», а вот Кристиан попал в настоящий гранд, пусть и в молодежку.

Новый клуб сразу же отдал вингера в аренду в «Риу Аве» (за него когда-то играл Станислав Крицюк), и там Атсу зажег. Футболист оформил 6+3 за 31 матч, и всего за год подорожал в четыре раза — с 500 тысяч до 2 миллионов евро. Сезон-2012/13 получился прорывным — в «Порту» поверили в ганца и даже восемь раз выпустили его на поле в Лиге чемпионов, Кристиан отблагодарил ассистом. На новом уровне получилось не так хорошо (1+4), но трансферная стоимость вингера выросла еще в три раза, и за Атсу пришел самый большой клуб в его жизни — «Челси».

Кристиан Атсу. Фото Global Look Press

Все называют Атсу экс-футболистом «Челси». Это не совсем так

«Я не жалею, что поехал в «Челси». Быть их игроком — привилегия». Так Кристиан говорил в 2019 году, когда стало ясно, чем закончился его лондонский период. А закончился он, даже не начавшись. Да, Атсу так и не дебютировал за синих, хотя и числился в клубе с 2013 по 2017 год.

Но жалеть действительно не о чем — Кристиан играл. Во-первых, еще в 2012 году он дебютировал за сборную Ганы в матче квалификации ЧМ — и сразу же забил. В дальнейшем он оформил еще девять голов за сборную и даже съездил с ней на чемпионат мира в Бразилию. В 22 года! Сыграл в каждом матче группового этапа.

Однако в Лондоне не задалось, поэтому его отправили в «Витесс». Там Атсу отлично проявил себя, оформив 5+6 в 30 матчах, и очень впечатлил болельщиков. Но его не выкупили, и он отправился дальше — заезжал в «Эвертон», «Малагу» и «Ньюкасл». «Сороки» по итогу забрали его в 2017 году — так футболист оказался в действительно главном клубе своей жизни.

Ушел за полгода до прихода шейхов и не задержался в Саудовской Аравии

Период в «Ньюкасле» получился рекордным, но печальным. «Сороки» потратили на Итсу 7,5 миллиона евро, а он провел за них больше ста матчей. Но вот статистика для левого вингера получилась грустной — всего 8+10 за четыре года в Англии.

Неудивительно, что в 2021 году, день в день по завершении контракта Кристиан покинул «Ньюкасл». Хотя в 2019 году он верил в лучшее, когда работал с Бенитесом — и очень не хотел, чтобы тот покидал команду: «Важно, чтобы Рафа остался. Он отличный менеджер, подходит этому клубу. С ним сюда придут крупные игроки, и мы сможем выиграть трофеи».

Но трофеев не случилось. Бенитес оставил «Ньюкасл» в 2019 году, через два года это же сделал и сам Итсу. А еще через пять месяцев клуб купили шейхи.

Вингер же отправился в Саудовскую Аравию, в «Аль Раед». Там вышло совсем тухло — всего восемь матчей и одна голевая передача, так что в модной ныне лиге Кристиан не задержался. Это и привело его в злополучную Антакью. 6 сентября 2022 года Атсу перешел в «Хатайспор» свободным агентом.

Дебютировать удалось только 15 октября, а забить первый гол — 5 февраля. Буквально за несколько часов до того, как Кристиан оказался под завалами. Всего за новый клуб он успел сыграть в четырех встречах. По словам менеджера «Хатайспора» Мустафы Озата, Атсу сильно пострадал и с травмами был доставлен в больницу.

Его контракт истекает летом. Но, кажется, сейчас это совсем не важно.

Кристиан Атсу. Фото Global Look Press

Кристиан Атсу очень набожный и помогает малой родине

В жизни Атсу — простой и приятный парень, он с благодарностью относится к судьбе. А еще очень верующий: «Моя вера — самое главное в моей жизни. Я знаю, что я один из счастливчиков, которых благословил бог. У меня ничего не было, и теперь у меня слишком много, поэтому я должен что-то вернуть».

По этому принципу Атсу, кажется, и живет — он сотрудничал с благотворительным фондом, который давал жилье, еду и деньги бедным жителям Ганы. А еще Кристиан продолжает информационную борьбу со СПИДом и спонсировал строительство школы на 300 человек. Футболист считает, что такие ценности ему привили в «Фейеноорд Феттех».

Помимо крупных добрых дел, вингер регулярно постит у себя в соцсетях цитаты из Библии, а еще периодически выплачивает штрафы за мелких правонарушителей в Гане. Вероятно, в том числе и ментальная сила помогла Атсу высидеть столько часов под завалами.

Какие еще футболисты пострадали и как это скажется на Турции?

Ганец — не единственный пострадавший футболист в Турции. Под обломками оказались другие игроки «Хатайспора»: Бурак Оксюз, Бертуг Йылдырым, Керим Алыджы, Экрем Экшиоглу и Осман Атеш. Всех их уже спасли. Стихия затронула и вратаря «Малатьяспора» Эйюпа Тюркаслана, в полном составе находится под завалами команда «Марасспор». В понедельник вечером стало известно, что вратарь «Малатьяспора» Эйюп Тюркаслан погиб под завалами. Ему было 28 лет.

Помимо футболистов, пострадали гандболисты, волейболисты и волейболистки, а также борцы, среди которых много детей.

Российские клубы, которые уже проводят сборы в Турции или только планируют это делать, не меняют планы — в Анталье, где базируются команды, толчки почти не ощущались.

Но тему землетрясений, конечно, нужно держать в голове. В 2016 году французский геофизик Ле Пишон предупреждал, что в ближайшие 30 лет мощнейшие толчки возможны в районе Стамбула. Движение плит — тема весьма предсказуемая, и власти прислушались к экспертам. По слухам, все планы эвакуации в городе уже составлены. Но пока Турции нужно прийти в себя после трагедии 6 февраля. И бросить все силы, чтобы спасти людей, которые по-прежнему находятся под завалами.