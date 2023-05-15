КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Кубок УЕФА

15 мая, 23:26

Малафеев — о победе «Зенита» в Кубке УЕФА-2008: «Это огромное достижение для всего российского футбола»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о победе сине-бело-голубых в Кубке УЕФА в 2008 году.

«Это огромное достижение для всего российского футбола, клуба и игроков, — цитирует RT Малафеева. — Та победа сейчас вспоминается с приятной ностальгией, ведь прошло достаточно времени. С тех пор никому из отечественных клубов не удалось подобраться к подобным высотам. С одной стороны, это печально, с другой — остальные имеют перед собой отличный ориентир. Без ложной скромности нам есть чем гордиться. Тем более был пройден сложный путь, начиная от выхода в плей-офф в последний момент и заканчивая победой в финале. Понятно, что ЦСКА тремя годами ранее первым завоевал трофей, но зато мы стали последними. Когда играл сам, это обсуждалось чаще. Сейчас тот успех вспоминается реже, хотя он навсегда останется в истории. Он стоит в одном ряду с чемпионством «Зенита» в 1984-м».

«Зенит» стал победителем Кубка УЕФА сезона-2007/08, обыграв в финале шотландский «Рейнджерс» со счетом 2:0.

Источник: RT
2
Обсудить
Читайте также
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Каррера, Родионов и Измайлов возложили цветы у памятника жертвам трагедии на матче "Спартак" - "Харлем"
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-менеджер «Зенита» рассказал о роли Тимощука в команде, которая взяла Кубок УЕФА-2008