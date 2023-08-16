Булыкин поделился ожиданиями от матча «Манчестер Сити» — «Севилья» в Суперкубке УЕФА

Бывший форвард «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что «Манчестер Сити» победит «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Буду удивлен, если «Севилья» победит «Манчестер Сити» в финале Суперкубка. Всё-таки «Сити» явный фаворит, явно сильнее, но у «Севильи» есть какое-то мистическое свойство выбираться из сложных ситуаций и выигрывать финалы. Поэтому будут какие-то интриги в этом матче, но победит, скорее всего, «Манчестер Сити», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Встреча «Манчестер Сити» — «Севилья» состоится 16 августа в греческом Караискакисе. Начало — в 22.00 по московскому времени.