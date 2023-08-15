Матч за Суперкубок УЕФА «Манчестер Сити» — «Севилья» начнется в 22.00 мск 16 августа

16 августа в городе Пирей (Греция) «Манчестер Сити» и «Севилья» проведут матч за Суперкубок УЕФА-2023.

Игра пройдет в среду на стадионе «Георгиос Караискакис», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Севилья». Смотреть видеотрансляцию в прямом эфире можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ». Эфир начнется в 21.15.

В прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиолы впервые в своей истории стала победителем Лиги чемпионов. В финале турнира «горожане» обыграли «Интер» (1:0). В сезоне-2022 / 2023 «Севилья» одолела в серии пенальти «Рому» (1:1, 5-4) в финале Лиги Европы. Испанцы выиграли седьмой титул турнира в истории.

Матч за Суперкубок-2023 изначально должен был пройти в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Однако УЕФА перенес место проведения в связи с событиями на Украине.