Нидерландец ван Леувен стал главным тренером украинского клуба «Шахтер»

Голландский специалист Патрик ван Леувен возглавил «Шахтер», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт украинского клуба.

53-летний специалист подписал контракт до конца сезона-2024/25. Ван Леувен станет первым тренером из Нидерландов в истории «Шахтера».

Ранее он тренировал «Зарю» и «Маккаби» Тель-Авив. Кроме того, он работал спортивным директором «Кайрата» и координатором академии «Фейеноорда».

Последним тренером «Шахтера» был хорват Игор Йовичевич. Под его руководством команда стала чемпионом Украины в сезоне-2022/23. Клуб объявил о его отставке 1 июля.