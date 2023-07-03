Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Премьер-лига
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Украина

Сегодня, 16:20

Нидерландец ван Леувен стал главным тренером украинского клуба «Шахтер»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Голландский специалист Патрик ван Леувен возглавил «Шахтер», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт украинского клуба.

53-летний специалист подписал контракт до конца сезона-2024/25. Ван Леувен станет первым тренером из Нидерландов в истории «Шахтера».

Ранее он тренировал «Зарю» и «Маккаби» Тель-Авив. Кроме того, он работал спортивным директором «Кайрата» и координатором академии «Фейеноорда».

Последним тренером «Шахтера» был хорват Игор Йовичевич. Под его руководством команда стала чемпионом Украины в сезоне-2022/23. Клуб объявил о его отставке 1 июля.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230703/shakhter-1881915633.html
Футбол
ФК Шахтер (Донецк)
1
Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Владелец «Интер Майами» рассказал о трехлетних переговорах по трансферу Месси
Германия закрыла для россиян чемпионат мира. Издевательство над нашими каноистами
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км
ФСБ заявила о предотвращении попытки покушения на главу Крыма Аксенова
В Новосибирской области двое детей пропали из оздоровительного лагеря
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Спасибо, Шева!
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь сборной Украины может сменить Онану в «Интере»