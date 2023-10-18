Эрмосо впервые вызвана в женскую сборную Испании после скандала с поцелуем

Защитница Дженнифер Эрмосо впервые вызвана в сборную Испании после скандала с поцелуем бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом, утверждает RFEF.

По данным источника, девушка вызвана из клуба «Пачука» для подготовки к матчам женской Лиги наций со сборными Италии и Швейцарии. Встречи команд пройдут 27 и 31 октября в Салерно и Цюрихе соответственно.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения экс-глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал в губы Эрмосо. Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса.

15 сентября Национальная судебная коллегия Испании запретили Рубиалесу приближаться к футболистке женской сборной ближе, чем на 200 м. Также суд наложил на экс-главу RFEF запрет на общение с Эрмосо в ходе расследования.