Женскую команду «Арсенала» раскритиковали за отсутствие темнокожих игроков

Женская команда лондонского «Арсенала» подверглась критике за отсутствие темнокожих игроков.

Клуб опубликовал фотографию, на которую попали все игроки и тренер команды. На ней не оказалось ни одного темнокожего. Автор издания The Athletic раскритиковал «Арсенал» в связи с отсутствием расового разнообразия.

«Арсенал» в официальном заявлении пообещал обеспечить большую инклюзивность среди игроков команды.

«Приоритетом для клуба является дальнейшее обеспечение большего разнообразия и инклюзивности, а также создание чувства принадлежности для всех, кто связан с клубом», — сказано в заявлении клуба.