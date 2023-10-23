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23 октября, 19:01

Женскую команду «Арсенала» раскритиковали за отсутствие темнокожих игроков

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Женская команда лондонского «Арсенала» подверглась критике за отсутствие темнокожих игроков.

Клуб опубликовал фотографию, на которую попали все игроки и тренер команды. На ней не оказалось ни одного темнокожего. Автор издания The Athletic раскритиковал «Арсенал» в связи с отсутствием расового разнообразия.

«Арсенал» в официальном заявлении пообещал обеспечить большую инклюзивность среди игроков команды.

«Приоритетом для клуба является дальнейшее обеспечение большего разнообразия и инклюзивности, а также создание чувства принадлежности для всех, кто связан с клубом», — сказано в заявлении клуба.

Футбол
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