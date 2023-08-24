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Сегодня, 22:23

COPE: Рубиалес решил уйти в отставку c поста президента испанской федерации

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес из-за скандала с поцелуем с футболисткой сборной Испании покинет свой пост.

Как сообщает COPE, функционер принял решение уйти в отставку завтра, 25 августа. Рубиалес не планировал покидать пост президента по собственному желанию, но на его решение повлияли негативное отношение общественности и дело ФИФА.

Ранее стало известно, что ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении 45-летнего Рубиалеса.

Во время церемонии награждения после финала ЧМ-2023, в котором женская сборная Испании обыграла команду Англии (1:0), Рубиалес, обхватив голову футболистки Дженнифер Эрмосо, поцеловал ее в губы и затем похлопал по спине. Девушка позже заявила, что ей не понравился поцелуй Рубиалеса.

Позже президент Федерации футбола Испании извинился за поцелуй футболистки в губы.

Луис Рубиалес и&nbsp;Дженни Эрмосо. Президент испанского футбола близок к отставке из-за поцелуя футболистки. Против него выступил даже премьер-министр страны
Источник: COPE
Футбол
Сборная Испании по футболу
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