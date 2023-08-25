Женская сборная Испании объявила бойкот до отставки президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса

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Футболистки женский сборной Испании объявили, что не будут выступать за национальную команду до момента, когда президента испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса отправят в отставку.
Заявление спортсменок в соцсетях опубликовала ассоциация профессиональных футболистов (FUTPRO). Его подписали 23 футболистки, которые выступали на чемпионате мира в Австралии и Новой Зеландии. Кроме того, подпись оставили еще 58 испанских футболисток.
20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира Англию (1:0). Во время празднования Рубиалес поцеловал в губы игрока сборной Дженнифер Эрмосо.
25 августа Рубиалес заявил, что совершил ошибку, но не собирается подавать в отставку.