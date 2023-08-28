Мать Рубиалеса объявила голодовку из-за «охоты» на ее сына после поцелуя футболистки сборной Испании

Анхелес Бежар, мать главы Федерации испанского футбола Луиса Рубиалеса, объявила голодовку в связи с «охотой» на ее сына.

Бежар заперлась в цервки в городе Мотриль и объявила голодовку до момента, пока не будет найдено решение проблемы, которая, по ее словам, привела к «жестокой и бесчеловечной охоте» на ее сына.

20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира Англию (1:0). Во время празднования Рубиалес поцеловал в губы игрока сборной Дженнифер Эрмосо.

25 августа Рубиалес заявил, что совершил ошибку, но не собирается подавать в отставку. Ранее он заявлял, что поцелуй между ним и спортсменкой был по обоюдному согласию.

После заявления Рубиалеса футболистки сборной Испании объявили, что не будут выступать за национальную команду, если он не уйдет со своего поста.