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Сегодня, 20:22

Мостовой объяснил, почему не возглавил бы женский «Спартак»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, как относится к женскому футболу.

«Я думаю, для девчонок — это хорошо. В Европе это уже давно все развито, много команд. Я отношусь к этому нормально, ни плохо, ни хорошо. Единственное, ко всем видам спорта, которые хотят приблизиться к настоящему футболу у меня одна просьба, чтобы никогда их не сравнивали с настоящим футболом», — приводит Metaratings.ru слова Мостового.

Также он ответил, согласился бы возглавить женский «Спартак».

«Да нет, мне бы тяжело было. Я же иногда видел по телевизору, как девчонки играют. Я бы никогда не понимал, как они с двух метров по мячу не попадают. Когда мяч летит, она должна отбивать, а она промахивается и мяч в ворота залетает. Это в шутку, но это ведь так и есть. Здесь и техническое оснащение, и физическое. Мужчины априори сильнее женщин. Мне было бы тяжело с ними работать», — добавил Мостовой.

14 октября стало известно, что женский «Спартак» начнет выступать в суперлиге с сезона-2024. Директором клуба будет бывшая футболистка сборной России Елена Терехова.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-vozglavit-zhenskii-spartak-mne-bylo-by-tyazhelo-rabotat-s-devushkami-301144/
Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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