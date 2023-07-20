Сборная Новой Зеландии обыграла Норвегию в первом матче женского ЧМ-2023

Сборная Новой Зеландии обыграла команды Норвегии в матче открытии женского чемпионата мира по футболу 2023 года — 1:0.

Единственный гол забила нападающая Ханна Уилкинсон на 48-й минуте встречи.

Перед началом церемонии открытия турнира в Окленде, рядом с отелем норвежской команды, произошла стрельба. В результате перестрелки погибли два человека, еще шесть получили ранения. Стрелок был ликвидирован полицескими.

Новая Зеландия на данный момент занимает первое место в группе А с 3 очками. В следующем туре команда сыграет с Филиппинами, а Норвегия встретится со Швейцарией.