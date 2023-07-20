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Сегодня, 12:24

Сборная Новой Зеландии обыграла Норвегию в первом матче женского ЧМ-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Новой Зеландии обыграла команды Норвегии в матче открытии женского чемпионата мира по футболу 2023 года — 1:0.

Единственный гол забила нападающая Ханна Уилкинсон на 48-й минуте встречи.

Перед началом церемонии открытия турнира в Окленде, рядом с отелем норвежской команды, произошла стрельба. В результате перестрелки погибли два человека, еще шесть получили ранения. Стрелок был ликвидирован полицескими.

Новая Зеландия на данный момент занимает первое место в группе А с 3 очками. В следующем туре команда сыграет с Филиппинами, а Норвегия встретится со Швейцарией.

Футбол
Сборная Новой Зеландии по футболу
Сборная Норвегии по футболу
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