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Женский футбол

Сегодня, 16:33

Роналду: «Женский футбол перестал попадать в перекладину. Сегодня он забивает голы и очаровывает девушек»

Алина Савинова
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мнением о развитии женского футбола в Португалии.

«Какова Португалия, которая сегодня наблюдает за сценой, где освещается женский спорт? Какой она была в 2004 году, когда слезы подпитывали крушение несбывшейся мечты? Португалия, эта страна, наша родина принадлежит тем, кто не склоняется перед судьбой, тем, кто верит в немыслимое. Настолько, что только сейчас, в третьем десятилетии XXI века, футбол, в который играют женщины, перестал попадать в перекладину. Потому что сегодня этот футбол забивает голы, очаровывает девушек по всей стране и без страха говорит им: «Приходите играть!» Это повод для гордости», — сказал футболист на гала-концерте чемпионов.

Женскую сборную Португалии на данный момент возглавляет Франциско Нето. Капитаном команды является Долорес Силва. Португальская сборная занимает 19-е место в рейтинге ФИФА.

38-летний Роналду является чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА-2019 в составе мужской сборной Португалии. Всего он провел 204 матча за национальную команду своей страны, в которых отметился 128 голами.

Источник: https://www.record.pt/futebol/futebol-feminino/detalhe/a-mensagem-de-ronaldo-na-gala-das-campeas-o-futebol-praticado-por-mulheres-deixou-de-bater-na-barra?ref=HP_DestaqueEspecial
Криштиану Роналду
Футбол
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