Куропаткина — о матчах с Парагваем: «Играть с другой командой интереснее, чем между собой»

Защитник «Зенита» Вероника Куропаткина высказалась о предстоящих товарищеских матчах между женскими сборными России и Парагвая, которые пройдут 30 ноября и 3 декабря в Южной Америке.

«Мы еще не встречались с Парагваем, так что я не знаю, как они играют, — сказала Куропаткина. — К тому же я никогда не была в Южной Америке — это классный опыт. Рада, что есть такие спарринги. Играть с другой командой, конечно, интереснее, чем между собой», — приводит слова футболистки ТАСС.

Также Куропаткина рассказала о праздновании победы в чемпионате России в составе женской команды «Зенита».

«Немного обидно, что у нас не получилось отпраздновать чемпионство. Мы сразу уехали на сборы, но, думаю, что успеем после того, как вернемся», — добавила она.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.