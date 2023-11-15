Тренер «Челси» Хейз возглавит сборную Англии

Американская федерация объявила во вторник о назначении Эммы Хейз тренером женской сборной США. 47-летняя английская специалистка возглавит команду в конце сезона-2023/24 с «Челси».

Она присоединится к американской команде за два месяца до начала Олимпийских игр 2024 года. До Игр в Париже американки под руководством Хейз сыграют четыре матча: два в июне и два в июле.

Твила Килгор, которая на данный момент является исполняющим обязанности главного тренера сборной США, продолжит исполнять свою роль, а затем станет помощницей Хейз.