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Сегодня, 03:38

Тренер «Челси» Хейз возглавит сборную Англии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американская федерация объявила во вторник о назначении Эммы Хейз тренером женской сборной США. 47-летняя английская специалистка возглавит команду в конце сезона-2023/24 с «Челси».

Она присоединится к американской команде за два месяца до начала Олимпийских игр 2024 года. До Игр в Париже американки под руководством Хейз сыграют четыре матча: два в июне и два в июле.

Твила Килгор, которая на данный момент является исполняющим обязанности главного тренера сборной США, продолжит исполнять свою роль, а затем станет помощницей Хейз.

Футбол
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