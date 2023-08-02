Женская сборная Бразилии впервые с 1995 года не вышла из группы на чемпионате мира

Женская сборная Бразилии по футболу не смогла выйти из группы на чемпионате мира, проходящем в Австралии и Новой Зеландии.

В решающей встрече бразильянки не сумели обыграть сборную Ямайки в третьем туре группового этапа — 0:0. Бразилия с 4 очками заняла третье место в группе F. В плей-офф турнира вышли сборные Франции (7 очков) и Ямайки (5). Последней стала Панама, которая не сумела набрать ни одного очка.

В последний раз сборная Бразилии не выходила из группы на женском ЧМ в 1995 году.

Женский чемпионат мира проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим обладателем трофея является сборная США — в 2019 году команда обыграла в финале Нидерланды (2:0).