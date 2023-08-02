Женская сборная Ямайки сенсационно вышла в плей-офф ЧМ-2023, сыграв вничью с Бразилией

Сборная Ямайки сыграла вничью с Бразилией в матче третьего тура группового этапа женского чемпионата мира-2023 со счетом 0:0.

Ямайские футболистки не проиграли ни одного матча и завершили групповой этап с разницей мячей 1:0 на втором месте в таблице, набрав 5 очков и вышли в 1/8 финала чемпионата мира-2023.

Сборная Бразилия заняла третье место в квартете F с разницей мячей 5:2, набрав 4 очка за три матча.

Сборная Франции обыграла Панаму со счетом 6:3. В составе французской сборной отметились Маэль Лакрар, Леа Ле Гаррес, Вики Бенчо, а также Кадидиату Диани, которая оформила хет-трик.

За Панаму забили Марта Кокс, Емира Пинзон и Ленет Седено.

Сборная Франции заняла первое место в группе F, набрав 7 очков за 3 матча и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Панама заняла последнюю строчку.