Женская сборная Испании обыграла Англию и впервые в своей истории стала победителем чемпионата мира по футболу

Женская сборная Испании обыграла Англию в финале чемпионата мира по футболу

Женская сборная Испании обыграла Англию в финале чемпионата мира по футболу в Австралии и Новой Зеландии — 1:0.

Единственный гол на 29-й минуте забила Ольга Кармона. На 70-й минуте Дженифер Эрмосо упустила возможность удвоить преимущество, не реализовав пенальти.

Испанки впервые в своей истории стали чемпионками мира. Кроме того, они стали третьей европейской сборной, побеждавшей на мундиале. Ранее чемпионат мира среди женщин выигрывали только сборные Германии (дважды) и Норвегии.

До этого чемпионом мира дважды подряд становилась сборная США, которая дошла до 1/8 финала на этом турнире.