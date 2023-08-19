В ФИФА заявили, что женский чемпионат мира оказался успешным и безубыточным

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поделился мнением о женском чемпионате мира-2023. Он проходит в Австралии и Новой Зеландии.

«Многие считали, что этот чемпионат мира обойдется нам очень дорого. Они говорили, что мы не получим достаточного дохода и нам придется субсидировать. На самом деле доходы от этого чемпионата мира составили более 570 миллионов долларов, мы вышли в плюс. Мы не просто не потеряли деньги, но еще и получили второй по величине среди всех видов спорта доход. Чемпионат мира по футболу среди женщин действительно изменил не только Австралию и Новую Зеландию, но и весь мир», — приводит слова Инфантино Inside the Games.

19 августа сборная Швеции обыграла Австралию (2:0) и заняла третье место на чемпионате мира. Команда в четвертый раз в истории завоевали бронзовые награды мирового первенства.

В финале женского ЧМ-2023 сыграют сборные Испании и Англии. Матч пройдет в воскресенье, 20 августа.