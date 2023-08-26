Женский «Спартак» в 2024 году проведет часть матчей на арене команды РПЛ

Директор женского «Спартака» Елена Терехова сообщила, что футболистки в 2024 году часть матчей проведут на домашнем стадионе команды РПЛ в Тушино.

«Сейчас идет этап формирования всей структуры женского «Спартака», начиная с академии до команды суперлиги. Проходит селекция в основную команду суперлиги, подписываются контракты, договариваемся с игроками, формируются тренерский и административный штабы. Прописываются большие PR и медиа-кампании, которые запустятся в сентябре. Также формируется молодежная команда, которая будет участвовать в молодежной лиге. Готовится полноценный заход в следующем году, это будет большой проект», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Тереховой.

По ее словам, лицензирование будет начинаться в январе-феврале. Закрытие проекта ожидается к марту.

Зимой 2022 года сообщалось, что «Спартак» начал работу по созданию женской команды.

Мужская команда красно-белых на данный момент занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков за 5 туров.