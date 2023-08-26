Молодежная женская сборная России сыграет с командами Сербии, Словении и Беларуси на турнире УЕФА

Молодежная женская сборная России (U19) в сентябре сыграет в турнире развития УЕФА в Сербии, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, соревнование пройдет в окна ФИФА, в нем примут участие четыре национальные команды. Россиянки сыграют против сверстниц из Сербии, Словении и Беларуси. Отмечается, что это будет не первый турнир под эгидой УЕФА после отстранения российских команд от международных соревнований, однако спортсменки сыграют в нем впервые.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей.