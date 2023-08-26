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Сегодня, 12:15

Молодежная женская сборная России сыграет с командами Сербии, Словении и Беларуси на турнире УЕФА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Молодежная женская сборная России (U19) в сентябре сыграет в турнире развития УЕФА в Сербии, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, соревнование пройдет в окна ФИФА, в нем примут участие четыре национальные команды. Россиянки сыграют против сверстниц из Сербии, Словении и Беларуси. Отмечается, что это будет не первый турнир под эгидой УЕФА после отстранения российских команд от международных соревнований, однако спортсменки сыграют в нем впервые.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/molodezhnaya-zhenskaya-sbornaya-rossii-sy-graet-s-komandami-serbii-slovenii-i-belarusi-na-turnire-uefa/
Футбол
Сборная России по футболу
ФИФА
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