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Сегодня, 12:13

Адиев назвал Де Пауля лучшим игроком чемпионата мира-2022 в Катаре

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, кого считает лучшим игроком чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Лучший игрок чемпионата мира в Катаре? Я думаю, что Де Пауль. Его заслуга очень велика в победе Аргентины, незаметный герой. Своей игрой Де Пауль развязал руки Месси, он ему очень сильно помог», — цитирует Адиева «РБ Спорт».

Чемпионат мира-2022 в Катаре прошел с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, которая в финальном матче обыграла национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/magomed-adiev-de-paul-luchshij-igrok-chm-2022-v-katare-nezametny-j-geroj/
Магомед Адиев
Чемпионат мира по футболу
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