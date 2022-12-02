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Сегодня, 00:54

Батшуайи рассказал, что чувствует после вылета сборной Бельгии с ЧМ-2022

Мария Гусева
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Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуайи прокомментировал ничью с Хорватией (0:0) в третьем туре групповой стадии чемпионата мира-2022. Бельгийцы не пробились в плей-офф.

«Конечно, я разочарован, мы вылетели, мы больше не в списке претендентов. Я нападающий, и мне бы хотелось делать свою работу и забивать, помогать команде. Вылететь так — большое разочарование. Мы выиграли всего один раз, но сборной Бельгии нужно было играть лучше. Я не хочу сказать, что мы не заслуживаем того, чтобы вылететь, но мы должны были играть лучше. Для некоторых игроков это последний матч, это последний чемпионат мира, это не товарищеская игра. Такое бывает лишь раз в 4 года, и это нормально, что сейчас есть много сожалений», — цитирует L'Equipe Батшуайи.

Бельгия в трех турах групповой стадии ЧМ-2022 набрала 4 очка и заняла третье место. Бельгийцы впервые в XXI веке не смогли выйти из группы на крупных турнирах (чемпионат мира и чемпионат Европы).

Миши Батшуайи
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США
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29.11
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Англия
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Иран
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И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
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Матчи группы
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22.11
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Аргентина
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Мексика
Польша
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26.11
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Польша
Саудовская Аравия
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26.11
22:00
Аргентина
Мексика
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Польша
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30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
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И М О
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22.11
16:00
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26.11
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Тунис
Австралия
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Дания
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И М О
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23.11
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Германия
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7 : 0
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Япония
Коста-Рика
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Испания
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01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
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Коста-Рика
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3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
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2
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Сенегал
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B 21.11 22:00
США
Уэльс
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C 22.11 13:00
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П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
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2
D 22.11 16:00
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0
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C 22.11 19:00
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0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
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4
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F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
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0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
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7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
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0
G 24.11 13:00
Швейцария
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1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
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Гана
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2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
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Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
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0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
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H 28.11 16:00
Корея
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П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
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G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
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2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
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2
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Корея
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-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.10 X 3.90 П2 1.74
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
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-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
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