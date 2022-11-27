Бельгия — Марокко: марокканцы открыли счет в матче

Полузащитник сборной Марокко Абдельхамид Сабири на 73-й минуте открыл счет в матче с Бельгией на чемпионате мира в Катаре — 1:0.

Сабири реализовал штрафной удар, положив мяч точно в левый угол ворот.