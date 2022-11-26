Тренер сборной США после ничьей с Англией рассчитывает, что его команда выйдет в плей-офф ЧМ-2022

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер прокомментировал ничью с Англией (0:0) в матче чемпионата мира-2022.

«Я хотел бы видеть голы, забитые со стандартных положений. Мы гордимся результатом, но работа еще не сделана. Мы должны победить во вторник в матче против Ирана, и знаем, что с пятью очками сможем рассчитывать на плей-офф. Сегодня хотели избежать английских контратак, а также пытались удержать мяч. Конечный результат мог быть лучше, так как могли забить. Но в целом я очень доволен. Хотя на таком уровне не бывает легких голов», — цитирует L'Equipe Берхалтера.

По итогам игрового дня в группе В Англия занимает первое место (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), на четвертой — Уэльс (1 очко).

Англия следующий матч проведет 29 ноября против Уэльса, а США в этот же день встретится с Ираном. Обе встречи начнутся в 21.00 мск.