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24 ноября, 17:10

Бернардески призвал сборную Италии смелее отстаивать свои убеждения на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Италии Федерико Бернардески заявил, что команда должна отстаивать свои убеждения на ЧМ-2022 в Катаре.

«Свобода убеждений и выбора образа жизни священна. Ни один человек, штат или правительство не могут и не должны нарушать эти права. Отвратительно, когда их попирают таким образом, мир должен восстать в знак протеста.

Мы осторожно себя ведем, но нужно бороться за такую фундаментальную ценность, как права человека», — цитирует Бернардески Il Circolo dei Mondiali.

Вчера, 23 ноября, немецкие игроки закрыли рты руками на фото перед матчем с Японией из-за запрета повязок в поддержку ЛГБТ.

Позднее Немецкий футбольный союз выступил с заявлением по поводу акции футболистов национальной команды.

Вместо повязок OneLove ФИФА разрешила капитанам сборных носить во время матчей ЧМ-2022 повязки черного цвета с надписью «No discrimination» («Нет дискриминации»). В Международной федерации футбола заявили, что если кто-то из игроков наденет повязку OneLove радужного цвета, то судья будет вправе показать такому футболисту желтую карточку.

Федерико Бернардески
Сборная Италии по футболу
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