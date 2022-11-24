Бернардески призвал сборную Италии смелее отстаивать свои убеждения на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Италии Федерико Бернардески заявил, что команда должна отстаивать свои убеждения на ЧМ-2022 в Катаре.

«Свобода убеждений и выбора образа жизни священна. Ни один человек, штат или правительство не могут и не должны нарушать эти права. Отвратительно, когда их попирают таким образом, мир должен восстать в знак протеста.

Мы осторожно себя ведем, но нужно бороться за такую фундаментальную ценность, как права человека», — цитирует Бернардески Il Circolo dei Mondiali.

Вчера, 23 ноября, немецкие игроки закрыли рты руками на фото перед матчем с Японией из-за запрета повязок в поддержку ЛГБТ.

Позднее Немецкий футбольный союз выступил с заявлением по поводу акции футболистов национальной команды.