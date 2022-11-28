Бразилия и Швейцария не забили голов в первом тайме матча ЧМ-2022

Сборные Бразилии и Швейцарии не забили голов в первом тайме матча второго тура групповой стадии ЧМ-2022 — 0:0.

Бразильцы в первые 45 минут нанесли два удара в створ ворот, швейцарцы — ни одного.

Команды ранее встречались друг с другом два раза в официальных матчах и обе игры завершились вничью.