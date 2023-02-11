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Сегодня, 11:39

Кузманович считает, что сборная Сербии чувствовала любовь от российских фанатов на ЧМ-2022

Руслан Минаев
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Бывший футболист сборной Сербии Здравко Кузманович объяснил, почему футболисты национальной команды чувствовали поддержку от россиян на ЧМ-2022 в Катаре.

«Россия и Сербия хорошо ладят вместе, это прекрасно. Да, можно говорить, что сербы чувствовали любовь российских болельщиков на чемпионате мира, это прекрасно. Сербы были на чемпионате мира, россияне не имели возможности квалифицироваться туда, но оказали хорошую поддержку. Мы счастливы», — цитирует Кузмановича ТАСС.

На ЧМ-2022 Сербия заняла 4-е место в группе G, где выступали Камерун, Швейцария и Бразилия.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сербии по футболу
Здравко Кузманович
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