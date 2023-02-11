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Сегодня, 11:52

В Аргентине могут ввести банкноты с изображением Месси и Марадоны

Руслан Минаев
Флаг Аргентины с изображением Марадоны и Месси.
Фото Global Look Press
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Президент Банка аргентинской нации — крупнейшего в стране — Сильвина Батакис выступила с предложением ввести банкноты с изображением футболистов Лионеля Месси и Диего Марадоны.

Номинал купюр будет равен 10?000 аргентинских песо (около 3850 рублей).

«Я бы сыграла на чем-то, что занимает место в сердцах аргентинцев, это будет символическая банкнота, которая, например, имеет отношение к чемпионату мира. Я бы с радостью сделала банкноту с Лионелем Месси.

Я понимаю, что [выпуск банкноты номиналом 10 тысяч песо] анализируется, президент оставил тему открытой в сегодняшнем интервью. Анализируются различные кандидатуры. Ребята помоложе сказали бы, что десятка — это Месси, но есть сильные споры [между Лионелем Месси и Диего Марадоной]», — сказала Батакис в эфире Radio con Vos.

Ранее об этом идее размышляли представители национального банка Аргентины.

Аргентина в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла Францию (3:3, пен — 4:2) и впервые за 36 лет стала чемпионом.

Диего Марадона
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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