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Сегодня, 13:10

Источник: Зидан сменит Дешама в сборной Франции после ЧМ-2022 вне зависимости от результата команды

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после чемпионата мира-2022, информирует Libertad Digital.

По данным источника, специалист сменит нынешнего наставника национальной команды Дидье Дешама вне зависимости от результата в Катаре. Срок действия контракта Дешама истекает в декабре 2022 года.

Ранее Зидан заявлял, что он близок к тому, чтобы снова вернуться к тренерской работе.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2021 год. С мая 2018 по март 2019 года мадридцами руководил Сантьяго Солари. Под руководством Зидана «Реал» стал двукратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, а также по два раза выиграл клубный ЧМ и Суперкубок УЕФА.

Дидье Дешам
Зинедин Зидан
Сборная Франции по футболу
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