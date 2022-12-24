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Экс-вратарь «Зенита» Малафеев: «Месси и Мбаппе — два сильнейших игрока на данный момент»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от чемпионата мира в Катаре.

— Главное футбольное событие года — чемпионат мира в Катаре. С какими чувствами смотрели турнир?

— Я посмотрел много матчей. Групповая стадия получилась непредсказуемой. Много неожиданных результатов. Дальше стало понятно, что в плей-офф пробьется кто-то из команд-аутсайдеров, от которых этого меньше всего ожидали. Удивила сборная Марокко. Дальнейшее развитие событий складывалось более-менее понятно. Финал объективен. Остальные сборные недотягивали по каким-то моментам: не хватало стабильности или звезды-лидера, как Месси у Аргентины и Мбаппе у Франции. Месси и Мбаппе — два сильнейших игрока на данный момент. Неудивительно, что их сборные встретились в финале.

Игроки сборной Марокко. «Россия в 2018-м была лучше по качеству игры, чем Марокко сейчас». Интервью Малафеева — о ЧМ в Катаре и переходе в Азию
Вячеслав Малафеев
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
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