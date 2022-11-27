ЧМ-2022, турнирная таблица группы F: у Хорватии и Марокко по 4 очка

Сегодня, 21:00
Состоялись матчи 2-го тура чемпионата мира-2022 в группе F.
Бельгия проиграла Марокко (0:2), Хорватия разгромила Канаду (4:1).
|
Группа F
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Хорватия
|
2
|
1
|
1
|
0
|
4-1
|
4
|
2. Марокко
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2-0
|
4
|
3. Бельгия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1-2
|
3
|
4. Канада
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-5
|
0
В матчах 3-го тура 1 декабря сыграют Хорватия — Бельгия (18:00), Канада — Марокко (18:00).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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