ЧМ-2022, турнирная таблица группы F: у Хорватии и Марокко по 4 очка

Состоялись матчи 2-го тура чемпионата мира-2022 в группе F. Бельгия проиграла Марокко (0:2), Хорватия разгромила Канаду (4:1). Группа F И В Н П М О 1. Хорватия 2 1 1 0 4-1 4 2. Марокко 2 1 1 0 2-0 4 3. Бельгия 2 1 0 1 1-2 3 4. Канада 2 0 0 2 1-5 0 В матчах 3-го тура 1 декабря сыграют Хорватия — Бельгия (18:00), Канада — Марокко (18:00).