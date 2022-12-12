Эмблему сборной Бразилии могут изменить в честь Пеле

Эмблему сборной Бразилии могут изменить в честь Пеле. С таким предложением в адрес Футбольной конфедерации Бразилии (CBF) выступил президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес.

«Мы хотим послать все силы и всю поддержку Пеле и его семье, чтобы он поправился как можно скорее. Он был гением, с ним связан первый номер 10. Уже после появились другие «десятки» и пришли различные сравнения. Но Пеле всегда будет уникальным.

Мы хотим воспользоваться этим моментом и предложить CBF поменять три звезды из пяти, которые есть у них на эмблеме, на сердца в честь Пеле», — цитирует Домингеса Marca.

В пятницу, 2 декабря, стало известно, что Пеле диагностировали респираторную инфекцию.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу. Он выигрывал мировое первенство в 1958, 1962 и 1970 годах. Пеле признавали лучшим футболистом XX века по версии ФИФА, он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов в карьере.