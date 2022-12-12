Морган высказался о комментарии Мбаппе под постом Роналду

Журналист Пирс Морган, которому португальский форвард Криштиану Роналду дал резонансное интервью о «Манчестер Юнайтед», отреагировал на комментарий нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе под постом португальца о вылете национальной сборной с чемпионата мира в Катаре.

«Лучший футболист мира на текущий момент называет Роналду королем и величайшим игроком в истории. Это говорит обо всем», — написал Морган в своих соцсетях.

Мбаппе оставил комментарий под постом Роналду из трех эмодзи: короны, сложенных в молитве рук и козла. В английском языке слова goat (козел) созвучно с аббревиатурой GOAT, обозначающей «greatest of all time» (величайший на все времена).

Для Роналду этот чемпионат мира стал пятым в карьере. Он забивал на каждом ЧМ, а всего в 22 матчах в турнире он забил 8 голов, но все они случились во время встреч на групповом этапе.

Сборная Португалии не смогла обыграть национальную команду Марокко (0:1) в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре и вылетела с турнира.

14 декабря сборная Марокко встретится в полуфинале с Францией. Начало — в 22:00 (мск).