ФИФА поддержала решение судей о назначении пенальти в матче Польша — Аргентина

ФИФА поддержала решение судей о назначении пенальти за фол вратаря сборной Польши Войцеха Щенсны на нападающем Аргентины Лионеле Месси в матче групповой стадии ЧМ-2022 (0:2), сообщает Daily Mail.

Главный судья встречи Данни Маккели назначил пенальти в ворота поляков после просмотра видеоповтора, на котором Щенсны попал Месси в лицо ребром ладони в результате борьбы за мяч в воздухе.

По информации издания, ФИФА и руководство арбитров удовлетворены этим решением и в частном порядке поддержали Маккели.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Польши и Аргентины вышли в плей-офф мирового первенства из группы C. В матчах 1/8 аргентинцы встретятся с австралийцами завтра, 3 декабря, начало — в 22.00 мск. Поляки буду играть против французов 4 декабря, начало матча — в 18.00 по московскому времени.