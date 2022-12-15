Коло Муани — о выходе в финал ЧМ-2022: «Волшебно, у меня нет слов, чтобы описать свои чувства»

Форвард сборной Франции Рандаль Коло Муани прокомментировал выход в финал чемпионата мира-2022.

«Это волшебно, у меня нет слов, чтобы описать свои чувства. Я все еще нахожусь во сне, мне трудно прийти в себя. О своем голе могу сказать, что правильно поступил, следуя за Килианом, потому что он выполнил всю работу. На данный момент я этого еще не осознаю. Мы все поймем завтра утром», — приводит слова Коло Муани RMC Sport.

В матче 1/2 финала ЧМ-2022 против Марокко 24-летний футболист забил свой первый гол за сборную Франции. Также он оформил третий по скорости гол после выхода на замену в истории ЧМ.

Франция в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной. Игра пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил» и начнется в 18.00 (мск).