Франция нанесла два удара в створ ворот Марокко в матче 1/2 финала ЧМ-2022

Сборная Франции нанесла два удара в створ ворот Марокко (2:0) в матче 1/2 финала ЧМ-2022.

Оба удара французской команды стали голевыми: на 5-й минуте забил Тео Эрнандес, на 79-й — Рандаль Коло Муани.

Марокканцы тоже нанесли два удара в створ сборной Франции, но не реализовали ни один из моментов.

Франция в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной. Игра пройдет 18 декабря. Марокко в субботу, 17 декабря, встретится с Хорватией в матче за третье место.