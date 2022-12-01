Гендиректор КБФА поблагодарил Мартинеса за достижения с «золотым поколением»

Генеральный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации (КБФА) Питер Босаэрт поблагодарил главного тренера национальной сборной Роберто Мартинеса за работу.

«Мы благодарим Роберто Мартинеса за все, чего он добился с этим золотым поколением в качестве тренера и технического директора: четыре года подряд первое место в рейтинге ФИФА, бронза ЧМ-2018, плей-офф Евро-2020, Финал четырех в Лиге наций и ЧМ-2022», — приводит слова Босаэрта ESPN.

1 декабря Роберто Мартинес после того, как бельгийцы не смогли выйти в плей-офф ЧМ-2022 объявил о том, что покидает пост главного тренера команды.