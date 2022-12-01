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1 декабря, 23:38

Гендиректор КБФА поблагодарил Мартинеса за достижения с «золотым поколением»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации (КБФА) Питер Босаэрт поблагодарил главного тренера национальной сборной Роберто Мартинеса за работу.

«Мы благодарим Роберто Мартинеса за все, чего он добился с этим золотым поколением в качестве тренера и технического директора: четыре года подряд первое место в рейтинге ФИФА, бронза ЧМ-2018, плей-офф Евро-2020, Финал четырех в Лиге наций и ЧМ-2022», — приводит слова Босаэрта ESPN.

1 декабря Роберто Мартинес после того, как бельгийцы не смогли выйти в плей-офф ЧМ-2022 объявил о том, что покидает пост главного тренера команды.

Источник: https://www.espn.com/soccer/belgium-bel/story/4822014/belgium-coach-roberto-martinez-leave-after-2022-world-cup-group-stage-exit
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Испания
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0
0
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Франция
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4
1
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0
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E 23.11 16:00
Германия
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E 23.11 19:00
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1
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Англия
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0
0
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Тунис
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Саудовская Аравия
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Мексика
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Япония
Коста-Рика
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F 27.11 19:00
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Канада
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G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
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1
0
H 28.11 22:00
Португалия
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A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
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0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
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1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
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3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
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D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
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1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
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2
1
E 01.12 22:00
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2
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Корея
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-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
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