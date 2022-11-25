Тите уверен, что Неймар еще сыграет на чемпионате мира-2022

Сегодня, 01:56
Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал травму нападающего национальной команды Неймара.
30-летнего бразильца заменили на 68-й минуте матча чемпионата мира-2022 против Сербии (2:0) после столкновения с сербским защитником Николой Миленковичем.
«Вы можете быть уверены, что Неймар снова сыграет на этом чемпионате мира. Я точно знаю это», — приводит слова Тите RMC Sport.
Врач сборной Бразилии сообщил, что Неймар вывихнул правую лодыжку. Полное обследование пока не было проведено.