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Сегодня, 19:46

Дешам: «Сборную Дании недооценивают, она принесла нам много хлопот»

Мария Гусева
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового турнира ЧМ-2022 с национальной командой Дании.

«Дания недооцененная команда? Это я вам подтверждаю... Я несколько раз говорил, что ее недооценивают с ее реальной силой. Сборная Дании принесла нам много хлопот, так что мы должны убедиться, что мы изменили тенденцию, не говоря уже о реванше. Эта команда всегда может изменить свою тактику, что может привести к различным трудностям», — цитирует L'Equipe Дешама.

Матч Франция — Дания пройдет завтра, 26 ноября. Начало встречи — 19.00 мск.

Дидье Дешам
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