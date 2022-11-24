Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

24 ноября, 17:21

Мурат Якин: «Эмболо родился в Камеруне, но со стартовым свистком он превращается в игрока сборной Швейцарии»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин подвел итоги матча группового этапа ЧМ-2022 против Камеруна (1:0).

«Победы с минимальным счетом всегда требует от команды внимательности. И моя команда продемонстрировала это необходимое качество.

Конечно, не все складывалось так, как мы хотели. Есть несколько моментов, над которыми еще нужно работать.

Может, 1:0 — этот не тот счет, на который я рассчитывал. Наверное, могли забить еще. Но я доволен итоговым результатом.

Гол Эмболо? Все знают его историю. Он родился в Камеруне, но со стартовым свистком он превращается в игрока сборной Швейцарии. Он — нападающий. И его задача — поразить ворота соперника. Что он и сделал», — приводит слова тренера Blick.

В следующем туре сборная Камеруна сыграет с сербами 28 ноября, швейцарцы в этот же день сыграют с бразильцами.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Брель Эмболо
Мурат Якин
Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
1
1
Читайте также
Трехэтажный особняк, личное ранчо и сын от миллионера: как сейчас живет Мария Шарапова
Решили болеть за Сербию на ЧМ? Не зря, у них лучшая команда за много-много лет
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Винисиус заявил, что очень доволен дебютом сборной Бразилии на ЧМ-2022
Ришарлисон повторил успешный старт Неймара со сборной Бразилии на чемпионате мира
Сборная Сербии ни разу не пробила в створ ворот в матче чемпионата мира-2022 с Бразилией
Врач сборной Бразилии рассказал о характере травмы Неймара
Вагнер Лав: «Бразилия победит Францию в финале чемпионата мира»
Жилберту Силва: «Второй гол Ришарлисона в ворота Сербии лучший на чемпионате мира-2022»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Главный тренер сборной Камеруна — о поражении от Швейцарии: «Это чувство разочарования»

Португалия — Гана: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022