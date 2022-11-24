Мурат Якин: «Эмболо родился в Камеруне, но со стартовым свистком он превращается в игрока сборной Швейцарии»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин подвел итоги матча группового этапа ЧМ-2022 против Камеруна (1:0).

«Победы с минимальным счетом всегда требует от команды внимательности. И моя команда продемонстрировала это необходимое качество.

Конечно, не все складывалось так, как мы хотели. Есть несколько моментов, над которыми еще нужно работать.

Может, 1:0 — этот не тот счет, на который я рассчитывал. Наверное, могли забить еще. Но я доволен итоговым результатом.

Гол Эмболо? Все знают его историю. Он родился в Камеруне, но со стартовым свистком он превращается в игрока сборной Швейцарии. Он — нападающий. И его задача — поразить ворота соперника. Что он и сделал», — приводит слова тренера Blick.

В следующем туре сборная Камеруна сыграет с сербами 28 ноября, швейцарцы в этот же день сыграют с бразильцами.