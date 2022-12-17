Хорватия — Марокко: судья не удалил Амрабата и не наказал его 11-метровым. ФИФА испортила игру

На 74-й минуте матча за 3-е место чемпионата мира-2022 Хорватия — Марокко арбитр Абдулрахман Аль-Джассим ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота марокканцев и не удалил их футболиста.

Хорватия — Марокко.

В том эпизоде Софьян Амрабат, не пытаясь сыграть в мяч, ударил по ноге Йошко Гвардиола. Фол произошел в штрафной площади, хорват убегал один на один с вратарем, владел мячом и лишился возможности забить гол. Это основания для наказания сфолившего пенальти и красной карточкой.

Хорватия — Марокко.

Хорватия — Марокко.

Судья в целом не соответствовал уровню турнира. Очевидно, что у судейского комитета ФИФА была возможность выбрать другого рефери — более высокого класса.

Выбор катарского судьи — ошибка. Арбитр не соответствует уровню матча

Который не позволял бы марокканцам раз за разом вести себя безобразно на поле и пытаться впятером или вшестером давить на арбитра и оспаривать его решения. Завершилось все тем, что после финального свистка игроки и тренеры африканской команды снова набросились на Аль-Джассима.